Миланский клуб готов начать переговоры по хавбеку Атлетико.
Томас Партей, Getty Images
30 августа 2020, 09:53
Полузащитник мадридского Атлетико Томас Партей попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Нерадзурри" следят за ганским хавбеком и могут попытаться подписать его в это межсезонье. Главный тренер Антонио Конте рассматривает 27-летнего игрока в качестве потенциальной замены Марцело Брозовичу, который может покинуть команду.
Стоимость Партея оценивается в сумму около 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в подписании Партея также заинтересован Ювентус.