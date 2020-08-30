Италия

Миланский клуб готов начать переговоры по хавбеку Атлетико.

Полузащитник мадридского Атлетико Томас Партей попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Нерадзурри" следят за ганским хавбеком и могут попытаться подписать его в это межсезонье. Главный тренер Антонио Конте рассматривает 27-летнего игрока в качестве потенциальной замены Марцело Брозовичу, который может покинуть команду.

Стоимость Партея оценивается в сумму около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Партея также заинтересован Ювентус.