Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч между "синими" и "красными".

Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Юргена Клоппа.

Челси — Ливерпуль

20 сентября, 18:30, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи — Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Уже во втором туре состоится потенциально один из самых интересных матчей сезона — обновленный Челси против чемпиона Англии. Правда, несколько поправок: не все новички "синих" доступны на эту игру, а некоторые другие важные исполнители пропустят матч из-за травм.

Но работу Челси в это трансферное окно следует отметить в любом случае — клуб сходу принялся за активную работу, и подписал Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилвелла и Тиаго Силву. Кроме того на подходе Эдуар Менди и, возможно, Деклан Райс, если же удастся продать кого-то из нынешних полузащитников (скорее всего, Жоржиньо может стать "жертвой").

Что касается Ливерпуля, то долгое время "красные" были пассивным игроком на трансферном рынке, но за неделю совершили аж два приобретения — это Тиаго Алькантара и Диогу Жота. Безусловно, они будут важными игроками в этом сезоне и должны серьезно усилить команду. Если Жоржиньо Вейналдум останется и не перейдет в Барселону, то у Юргена Клоппа будет приятная головная боль.

В первом туре АПЛ и Челси, и Ливерпуль обыграли своих оппонентов. Вызывает опасения игра "красных" в обороне — пропустить три гола от новичка Премьер-лиги, хоть и Лидса, это многовато для чемпиона Англии. Что касается Челси, то снова "во всей красе" показал себя Кепа Аррисабалага, пропустив гол из-за пределов штрафной, который вратарь обязан брать.

По версии букмекеров, Ливерпуль — фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 2,17, ничья — 3,80, а победа "синих" — 3,20.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Чилвелл, Зиеш, Гилмор, Тиаго Силва, Пулишич — Окслейд-Чемберлен

Под вопросом: Аспиликуэта, Вернер — ...

Интересные факты:

Ливерпуль не проигрывает в 35 из последних 38 игр в Премьер-лиге.

Челси победил в последних шести домашних встречах в АПЛ.

"Синие" забивают как минимум два гола в 11 из последних 13 матчей в чемпионате.

Ливерпуль забивает как минимум три гола в трех последних играх в АПЛ.

Челси не пропускал в последних трех домашних играх в АПЛ.