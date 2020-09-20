Англия

Football.ua анонсирует матч второго тура АПЛ между Саутгемптоном и Тоттенхэмом.

Подопечные Жозе Моуриньо постараются добыть первую победу в нынешнем сезоне.

Саутгемптон — Тоттенхэм

20 сентября, 14:00, стадион Сент-Мерис, Саутгемптон. Арбитр встречи — Дэвит Кут

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Первый матч сезона-2020/21 Тоттенхэм начал неудачно — "шпоры" на своем поле уступили Эвертону. Но Жозе Моуриньо не должен быть в плохом настроении, ведь клуб проделал хорошую работу на трансферном рынке и за неделю подписал Серхио Регилона и вернул Гарета Бэйла!

Да, они не смогут помочь команде в этой встрече, но совершенно точно будут полезными игроками на этот сезон. Хоть валлиец и не сможет сыграть раньше октября, есть определенная вера, что он сможет вернуть хотя бы частично былые кондиции. В любом случае, сейчас Гарет должен чаще думать о футболе, а не о гольфе, иначе ничего хорошего не выйдет.

Как и Тоттенхэм, Саутгемптон свой первый матч аналогично проиграл со счетом 0:1 — Кристал Пэлас.

По версии букмекеров, Тоттенхэм — фаворит встречи. Победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,45, ничья — 3,35, а победа "святых" — 3,00.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Армстронг — Танганга

Под вопросом: Салису, Редмонд — Орье.