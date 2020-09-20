Англия

Бывший нападающий Ливерпуля прокомментировал уход из состава "красных".

Фернадо Торрес в январе 2011 года перешел из Ливерпуля в Челси, хотя, судя по всему, не горел особым желанием сменить команду.

"Многие люди действовали в собственных интересах, а не в интересах клуба. Я часто говорил, что здесь у нас есть все, что нужно, что надо сохранить команду и купить еще нескольких игроков".

"Меня предали, сделали из меня козла отпущения, вонзили нож в спину... Спортивному директору было все равно, уйду ли я из Ливерпуля. На следующий день я увидел в прессе, что они ищут виновного", — приводит слова Торреса Marca.

Напомним, что Торрес выступал за Ливерпуль с 2007 по 2011 год, а затем его приобрел Челси за 50 миллионов фунтов.