Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Арсенал - Вест Хэм, Getty Images
20 сентября 2020, 07:19
В поединке второго тура английской Премьер-лиги Арсенал принимал на своем поле Вест Хэм.
Команда Микеля Артеты была близка к потере очков, однако в концовке второго тайма вышедший на замену Эдди Нкетиа принес "канонирам" непростую победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Вест Хэм:
Арсенал - Вест Хэм 2:1
Голы: Ляказетт, 25, Нкетиа, 85 — Антонио, 45
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Колашинац — Бельерин, Себальос, Джака, Сака (Давид Луис, 88) — Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг
Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Ярмоленко, 83), Форнальс (Алле, 88), Масуаку (Фелипе Андерсон, 90) — Антонио
Предупреждение: Фредерикс