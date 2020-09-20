Англия

Бразилец унаследовал повязку от ушедшего Давида Силвы.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что в новом сезоне капитаном команды будет Фернандиньо, передает Sportsmail. Соответствующее решение было принято в ходе консультаций Пепа с командой и тренерским штабом.

В прошлом сезоне бразилец нередко был капитаном команды, когда Давид Силва не участвовал в матчах. По окончанию кампании испанец ушел в Реал Сосьедад свободным агентом.

Фернандиньо перешел в Манчестер Сити в 2013 году из Шахтера. С тех пор он выиграл 11 трофеев с "горожанами", среди которых – три чемпионских титула.

"Горожане" начнут свои выступления в Премьер-лиге завтра, 21 сентября матчем против Вулверхэмптона.