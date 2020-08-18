Испания

Испанский хавбек возвращается на родину.

Полузащитник Давид Силва покинул Манчестер Сити на правах свободного агента и теперь продолжит карьеру в Реал Сосьедаде. Об этом сообщает пресс-служба "бело-голубых".

34-летний испанец подписал с новым клубом контракт, который будет рассчитан до 2022 года.

Давид Силва в ближайшее время присоединится к Реал Сосьедаду на предсезонных сборах.

В сезоне-2019/20 испанский хавбек провел 40 поединков во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, что главным претендентом на Давида Силву назывался Лацио, а о Реал Сосьедаде в прессе слухов не появлялось.