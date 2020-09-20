Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура АПЛ между лондонским Челси и Ливерпулем.

Основного центрального защитника Ливерпуля Джо Гомеса не оказалось в заявке на матч против лондонского Челси. Его место займет опорный полузащитник Фабиньо, который составит пару Вирджилу ван Дейку. Новичок команды Тиаго Алькантара остался на скамейке запасных.

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо — Канте, Жоржиньо — Ковачич, Маунт — Хаверц, Вернер

Запасные: Кабальеро, Томори, Аспиликуэта, Баркли, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Цимикас, Тиаго, Милнер, Джонс, Минамино, Ориги

Матч Челси — Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.