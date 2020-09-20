Англия

Состоялся очередной матч второго тура АПЛ.

Брайтон устроил Ньюкаслу настоящий блицкриг: уже к седьмой минуте "сороки" проигрывали 0:2. Дублем отличился Нил Мопе. Он же во втором тайме ассистировал Аарону Коннолли, который довел счет до разгромного – 3:0.

В следующем матче Ньюкасл сыграет против Моркама в Кубке лиги 23 сентября, а Брайтон в тот же день и в том же турнире сразится с Престон Норт Энд.

Ньюкасл – Брайтон 0:3

Голы: Мопе, 4 (с пенальти), 7, Конноли, 83.

Ньюкасл: Дарлоу – Манкильо, Лассельс, Фернандес, Льюис – Хендрик, Шелви (Жоэлинтон, 72), Хейден, Сан-Максимен (Фрейзер, 33) – Кэрролл (Альмирон, 46), Уилсон.

Брайтон: Райан – Уайт, Данк, Уэбстер – Лэмпти (Берн, 58), Биссума, Альсате, Марч (Лаллана, 78) – Троссард – Мопе, Коннолли.

Предупреждения: Шелви, Льюис, Лассельс.