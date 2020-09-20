Англия

Голкипер Челси, вероятно, начинает прощаться со статусом основного кипера команды.

В рамках второго тура АПЛ Челси принимает Ливерпуль.

Во втором тайме Кепа Аррисабалага хотел отдать пас своему одноклубника, сделав небольшую паузу, но все пошло не по плану испанца: мяч у него отобрал Садио Мане и сразу же покарал.

Примечательно, что к 65-й минуте Ливерпуль нанес три удара в створ — два из которых оказались результативными.

Видео:

На Football.ua доступа текстовая онлайн-трансляция матча Челси — Ливерпуль.