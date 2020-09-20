В рамках второго тура АПЛ Челси принимает Ливерпуль. 

Во втором тайме Кепа Аррисабалага хотел отдать пас своему одноклубника, сделав небольшую паузу, но все пошло не по плану испанца: мяч у него отобрал Садио Мане и сразу же покарал. 

Примечательно, что к 65-й минуте Ливерпуль нанес три удара в створ — два из которых оказались результативными. 

Видео: 

На Football.ua доступа текстовая онлайн-трансляция матча Челси — Ливерпуль