Football.ua анонсирует матч второго тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити.
Вулверхэмптон - Манчестер Сити, Getty Images
21 сентября 2020, 07:41
Подопечные Нуну Эшпириту Санту на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.
Вулверхэмптон — Манчестер Сити
21 сентября, 22:15, стадион Молинью, Вулвергемптон. Арбитр встречи — Андре Марринер
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Второй тур чемпионата Англии закрывает матч между "волками" и "горожанами". При этом, для подопечных Пепа Гвардиолы это будет первая игра в новом сезоне. Что касается Вулверхэмптона, то поединок первого тура они выиграли у Шеффилд Юнайтед — 2:0. Сразу следует отметить важную потерю — Диогу Жота покинул команду и перебрался в Ливерпуль, но коллектив Нуну Эшпириту Санту должен был быть к этому готов.
Манчестер Сити за трансферное окно успел приобрести Феррана Торреса и Натана Аке, но следует отметить важную потерю. Игрок остается в клубе, но недоступен, вероятно, как минимум до ноября — Серхио Агуэро так и не восстановился после травмы колена, и будет отсутствовать еще долго.
Не исключено, что "горожане" еще сделают одно-два подписания, но в целом картина никак не должна поменяться — Манчестер Сити будет бороться за чемпионский титул. Вопрос лишь в том, насколько успешной для них окажется гонка.
Еще одна интрига — появится ли на поле украинец Александр Зинченко, который во время паузы попал в неприятную ситуацию, когда его супруга нелестным образом высказалась об игре Манчестер Сити в 1/4 финала против Лиона. Ее высказывания дошли до Англии, в частности, цитаты постил The Telegraph.
По версии букмекеров, Манчестер Сити — фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,52, ничья — 4,40, а победа "волков" — 6,60.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Хонни — Агуэро, Бернарду Силва
Под вопросом: ... — Ляпорт, Марез.
прогноз 1:1