Англия

Football.ua анонсирует матч второго тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.

Вулверхэмптон — Манчестер Сити

21 сентября, 22:15, стадион Молинью, Вулвергемптон. Арбитр встречи — Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Второй тур чемпионата Англии закрывает матч между "волками" и "горожанами". При этом, для подопечных Пепа Гвардиолы это будет первая игра в новом сезоне. Что касается Вулверхэмптона, то поединок первого тура они выиграли у Шеффилд Юнайтед — 2:0. Сразу следует отметить важную потерю — Диогу Жота покинул команду и перебрался в Ливерпуль, но коллектив Нуну Эшпириту Санту должен был быть к этому готов.

Манчестер Сити за трансферное окно успел приобрести Феррана Торреса и Натана Аке, но следует отметить важную потерю. Игрок остается в клубе, но недоступен, вероятно, как минимум до ноября — Серхио Агуэро так и не восстановился после травмы колена, и будет отсутствовать еще долго.

Не исключено, что "горожане" еще сделают одно-два подписания, но в целом картина никак не должна поменяться — Манчестер Сити будет бороться за чемпионский титул. Вопрос лишь в том, насколько успешной для них окажется гонка.

Еще одна интрига — появится ли на поле украинец Александр Зинченко, который во время паузы попал в неприятную ситуацию, когда его супруга нелестным образом высказалась об игре Манчестер Сити в 1/4 финала против Лиона. Ее высказывания дошли до Англии, в частности, цитаты постил The Telegraph.

По версии букмекеров, Манчестер Сити — фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,52, ничья — 4,40, а победа "волков" — 6,60.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Хонни — Агуэро, Бернарду Силва

Под вопросом: ... — Ляпорт, Марез.