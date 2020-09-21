Наставник "синих" прокомментировал игру голкипера.
Кепа, getti images
21 сентября 2020, 06:56
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение об ошибке голкипера Кепы Аррисабалаги с игре против Ливерпуля.
"Моя работа как менеджера — попытаться вселить в Кепу уверенность, и поддержать его. Это была явная ошибка, и Кепа с этим согласился" - сказал он Sky Sports.
Напомним, на 54-й минуте вратарь в своей штрафной отдал неточную передачу, которую перехватил Садио Мане, удвоив преимущество "красных".
Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между Челси и Ливерпулем.