Англия

Вашему вниманию обзор матча второго тура английской Премьер-лиги.

В воскресенье, 20 сентября, Челси на своем поле принимал Ливерпуль.

Подопечные Фрэнка Лампарда в концовке первого тайма остались в меньшинстве — за фол последней надежды удаление получил Андреас Кристенсен.

Уже в начале второго тайма Ливерпуль решил исход противостояния — дубль Садио Мане позволил "красным" набрать три пункта.

Обзор матча:

Челси — Ливерпуль 0:2

Голы: Мане, 50, 54

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо — Канте, Жоржиньо (Баркли, 79), Ковачич (Абрахам, 79) — Маунт, Хаверц (Томори, 46), Вернер

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тиаго, 46), Вейналдум — Салах, Фирмино (Минамино, 86), Мане

Удаление: Кристенсен, 45+1 (фол последней надежды)

На 75-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти (вратарь).