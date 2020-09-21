Голкипер Челси находится не в лучших игровых кондициях.
КЕПА АРРИСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
21 сентября 2020, 13:08
В матче второго тура АПЛ Челси на своем поле принимал Ливерпуль. В этой игре результативной ошибкой отличился Кепа Аррисабалага, который буквально подарил забитый мяч Садио Мане.
При этом, это далеко не весь показатель неудачной игры испанского голкипера. 25-летний футболист пропустил 11 голов после 16 ударов в створ своих ворот. В статистике учитываются последние матчи Кепы в АПЛ, включая прошлый сезон.
Ранее сообщалось, что Челси объявит о переходе голкипера Менди на этой неделе.