Англия

Голкипер Челси находится не в лучших игровых кондициях.

В матче второго тура АПЛ Челси на своем поле принимал Ливерпуль. В этой игре результативной ошибкой отличился Кепа Аррисабалага, который буквально подарил забитый мяч Садио Мане.

При этом, это далеко не весь показатель неудачной игры испанского голкипера. 25-летний футболист пропустил 11 голов после 16 ударов в створ своих ворот. В статистике учитываются последние матчи Кепы в АПЛ, включая прошлый сезон.

Ранее сообщалось, что Челси объявит о переходе голкипера Менди на этой неделе.