Англия

Нападающий Манчестер Сити будет доступен через месяц.

Серхио Агуэро еще в июне получил травму и перенес операцию, в результате чего пропускает старт сезона.

На прошлой неделе Пеп Гвардиола выразил предположение, что нападающий вернется лишь через два месяца.

Тем не менее, как сообщает The Telegraph, не все так плохо: осложнения в процессе реабилитации были, однако футболист будет доступен через месяц, в октябре, после игр национальных команд.

Напомним, что Агуэро получил травму колена из-за которой до сих пор не играл.