Нападающий Манчестер Сити будет доступен через месяц.
СЕРХИО АГУЭРО, GETTY IMAGES
21 сентября 2020, 14:45
Серхио Агуэро еще в июне получил травму и перенес операцию, в результате чего пропускает старт сезона.
На прошлой неделе Пеп Гвардиола выразил предположение, что нападающий вернется лишь через два месяца.
Тем не менее, как сообщает The Telegraph, не все так плохо: осложнения в процессе реабилитации были, однако футболист будет доступен через месяц, в октябре, после игр национальных команд.
Напомним, что Агуэро получил травму колена из-за которой до сих пор не играл.