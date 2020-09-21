Англия

Бразилец надеется, что его переезд на Олд Траффорд завершится на этой неделе.

Манчестер Юнайтед ведет активные переговоры с Порту, чтобы подписать левого защитника Алекса Теллеса. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, "красные дьяволы" не намерены тратить больше 25 миллионов евро на трансфер 27-летнего бразильца, поскольку его соглашение нынешним клубом истекает летом следующего года.

С самим Теллесом манкунианцы уже согласовали условия контракта, по которым футболист будет зарабатывать 75 тысяч фунтов в неделю. Бразильский фулбек надеется, что у МЮ получится договориться с Порту, и его переезд на Олд Траффорд завершится на этой неделе.

При этом, ранее появлялась информация, что руководство Манчестер Юнайтед ответило отказом главному тренеру Оле-Гуннару Солскьяеру на просьбу подписать защитника. Тем не менее, речь шла о центрбеке, а не о фланговом защитнике.