Англия

"Манкунианцы" рассчитывают на имеющихся игроков.

Руководство Манчестер Юнайтед не станет приобретать центрального защитника в текущее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По данным источника, главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер сделал соответствующую просьбу боссам клуба, но получил отказ.

Отмечается, что норвежец хочет приобрести центрбека, так как сомневается в уровне Виктора Линделефа, желая подыскать ему замену.

Ранее сообщалось, что Юнайтед близок к тому, чтобы приобрести защитника Порту Алекса Теллеса.