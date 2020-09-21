"Манкунианцы" рассчитывают на имеющихся игроков.
Виктор Линделеф, getty images
21 сентября 2020, 12:45
Руководство Манчестер Юнайтед не станет приобретать центрального защитника в текущее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По данным источника, главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер сделал соответствующую просьбу боссам клуба, но получил отказ.
Отмечается, что норвежец хочет приобрести центрбека, так как сомневается в уровне Виктора Линделефа, желая подыскать ему замену.
Ранее сообщалось, что Юнайтед близок к тому, чтобы приобрести защитника Порту Алекса Теллеса.