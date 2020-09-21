Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Вулверхэмптон и Манчестер Сити.
Александр Зинченко, Getty Images
21 сентября 2020, 21:37
Манчестер Сити игру первого тура Английской Премьер-лиги пропускал, поэтому сезон национального первенства начнет сразу с тяжелого выездного поединка против Вулверхэмптона. Украинца Александра Зинченко в этой игре увидеть не удастся, зато можно будет понаблюдать за дебютом Натана Аке, который создаст экспериментальную связку в центре обороны со Стоунзом. Позицию Зинченко займет Менди, а новоиспеченный капитан Фернандиньо сыграет в опорной зоне. На игру также не был заявлен Бернарду Силва, поэтому у Фила Фодена будет шанс показать себя.
У Вулверхэмптона, который выиграл свою игру первого тура у Шеффилд Юнайтед (2:0) и потерявшего на прошлой неделе Диогу Жоту, отмечаем второй выход кряду новичка Марсала, а также возвращение в старт Рубена Невеша.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Траоре, Невеш, Моутиньо, Марсал — Поденсе, Хименес, Нету.
Запасные: Радди, Винагре, Килман, Буур, Витинья, Дендонкер, Силва.
Запасные: Стеффен, Отаменди, Дойл, Бернабе, Торрес, Марез, Делап.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аке, Менди — Фернандиньо, Родри — Фоден, де Брюйне, Стерлинг — Габриэль Жезус.
Матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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