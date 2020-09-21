Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Манчестер Сити игру первого тура Английской Премьер-лиги пропускал, поэтому сезон национального первенства начнет сразу с тяжелого выездного поединка против Вулверхэмптона. Украинца Александра Зинченко в этой игре увидеть не удастся, зато можно будет понаблюдать за дебютом Натана Аке, который создаст экспериментальную связку в центре обороны со Стоунзом. Позицию Зинченко займет Менди, а новоиспеченный капитан Фернандиньо сыграет в опорной зоне. На игру также не был заявлен Бернарду Силва, поэтому у Фила Фодена будет шанс показать себя.

У Вулверхэмптона, который выиграл свою игру первого тура у Шеффилд Юнайтед (2:0) и потерявшего на прошлой неделе Диогу Жоту, отмечаем второй выход кряду новичка Марсала, а также возвращение в старт Рубена Невеша.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Траоре, Невеш, Моутиньо, Марсал — Поденсе, Хименес, Нету.

Запасные: Радди, Винагре, Килман, Буур, Витинья, Дендонкер, Силва.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аке, Менди — Фернандиньо, Родри — Фоден, де Брюйне, Стерлинг — Габриэль Жезус.