Англия

Центрбек хочет гарантировать себе участие в чемпионате Европы следующим летом.

Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

27-летний немец не принимал участия в первых двух матчах английской Премьер-лиги против Брайтона и Ливерпуля, поэтому задумался об уходе.

Как сообщает Sky Sports, Рюдигер хочет выступить в составе сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет следующим летом. Для этого ему необходимо получать регулярную игровую практику.

В связи с этим, немецкий центрбек может продолжить карьеру в другой команде. В августе этого года сообщалось, что Челси готов рассмотреть предложения по десяти футболистам, в числе которых оказался и Антонио Рюдигер.