Центрбек хочет гарантировать себе участие в чемпионате Европы следующим летом.
Антонио Рюдигер, Getty Images
21 сентября 2020, 22:26
Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
27-летний немец не принимал участия в первых двух матчах английской Премьер-лиги против Брайтона и Ливерпуля, поэтому задумался об уходе.
Как сообщает Sky Sports, Рюдигер хочет выступить в составе сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет следующим летом. Для этого ему необходимо получать регулярную игровую практику.
В связи с этим, немецкий центрбек может продолжить карьеру в другой команде. В августе этого года сообщалось, что Челси готов рассмотреть предложения по десяти футболистам, в числе которых оказался и Антонио Рюдигер.