Англия

В первом тайме коллектив Гвардиолы не оставил шансов соперникам двумя голами, однако после перерыва подопечные Санту сумели создать оппонентам массу трудностей (3:1).

Еще в прошлом сезоне к названию клуба Манчестер Сити было актуально делать припуску "действующий чемпион Английской Премьер-лиги", однако этот футбольный год коллектив Хосепа Гвардиолы будет проводить лишь в попытках отвоевать утраченный титул. На неделю позже остальных команд-участниц начали "горожане" свой сезон национального первенства, и сразу же календарь подготовил им неприятный выезд в гости к Вулверхэмптону, где "лунные коты" не побеждали в рамках чемпионата с 2012-го года.

О подопечных Гвардиолы сложно было что-то говорить в этот короткий межсезонный период. Сенсационный вылет от Лиона в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА стал очередным ударом по еврокубковым амбициям Сити, и лишний раз показал неспособность текущего состава зацепиться за желанный трофей. Трансферное окно в Англии еще далеко от своего завершения, однако "горожане" сумели отметиться в нем приобретениями Феррана Торреса и Натана Аке. Испанец был в запасе на отчетную игру, а вот нидерландец впервые вышел в стартовом составе.

"Волки" уже успели получить игровой опыт в этом сезоне, обыграв в первом туре Шеффилд Юнайтед (2:0), поэтому вполне резонно было ожидать от них психологического преимущества на старте. Однако, как оказалось по ходу первого тайма, Нуну Санту дал указание команде играть вторым номером, а Вулверхэмптон отдал мяч соперникам, который прекрасно знает, что с ним делать. Задора Де Брюйне вполне хватило для создания проблем Патрисиу, а также для зарабатывания пенальти вблизи к середине первого тайма, которое он сам же и реализовал ударом в правый угол. Сфолил против бельгийца защитник Саисс.

Сити уходил на перерыв с 67% владения мячом и двумя голами преимущества над соперником. Второй точный удар в отчетной игре оказался на счету Фила Фодена, которому с левого фланга штрафной ассистировал Рахим Стерлинг. Де Брюйне и в этой атаке принял непосредственное участие, отправив форварда в левый фланг штрафной своей передачей. И близко не было намека на то, что "волки" сумеют приблизиться к штрафной соперников в эти 45 сыгранных минут.

В перерыве ни один из тренеров не стал совершать резких движений в плане замен, однако Санту дал указание своей группе атаки запутывать соперников частой сменой позиции. Вот и практически не видели мы в завершении атак Рауля Хименеса, зато как раскрылся Поденсе! Реализация моментов у хозяев была просто ужасной, однако напористость в созидании было просто невозможно не отметить.

И все же, проснулись "волки" слишком поздно. Свой второй гол во втором матче кряду сумел провести Хименес, завершил головой наброс от Поденсе с правого угла штрафной, который до этого еще и самому(!) де Брюйне мяч между ног пробросил на фланге. Но шла 79-я минута, а тонус еще не позволял команде Санту устроить финальный штурм чужих ворот. Сити сумел вновь вернуть контроль над мячом, а уже на пятой компенсированной минуте де Брюйне оформил себе голевой пас, удачно вступив в отбор на левом фланге чужой штрафной, после чего Жезусу помог отличиться голом рикошет от ноги Коуди.

Победа от коллектива Гвардиолы так и не ушла, несмотря на полный провал в начале второго тайма. Стоит отметить, что горел именно фланг Бенжамена Менди, который является конкурентом Александра Зинченко, не попавшего на этот матч в заявку из-за повреждения на тренировке.

В следующем туре Вулверхэмптон сыграет гостевую игру против лондонского Вест Хэма, а Манчестер Сити предстоит сыграть два домашних матча подряд: с Борнмутом в рамках Кубка Английского лиги и с Лестером, но уже в рамках АПЛ.





Вулверхэмптон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Хименес, 79 — де Брюйне, 20 (пен.), Фоден, 32, Габриэль Жезус, 90+5



Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Траоре, Невеш, Моутиньо (Дендонкер, 78), Марсал (Винагре, 8) — Поденсе, Хименес, Нету (Силва, 78).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аке, Менди — Фернандиньо, Родри — Фоден, де Брюйне, Стерлинг (Торрес, 81) — Габриэль Жезус.



Предупреждения: Жезус, Менди, Родриго.