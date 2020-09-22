Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Манчестер Сити добыл непростую победу над Вулверхэмптоном в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

Если в первом тайме "горожане" контролировали ход игры, то во второй половине встречи хозяева нередко беспокоили оборону соперника и смогли сократить отставание в счете до одного мяча.

Несмотря на это, Ман Сити удалось выйти победителем из данного противостояния, а гол Жезуса в компенсированное ко второму тайму время лишь поставил точку в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Манчестер Сити:

Вулверхэмптон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Хименес, 79 — де Брюйне, 20 (пен.), Фоден, 32, Габриэль Жезус, 90+5



Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Траоре, Невеш, Моутиньо (Дендонкер, 78), Марсал (Винагре, 8) — Поденсе, Хименес, Нету (Силва, 78).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аке, Менди — Фернандиньо, Родри — Фоден, де Брюйне, Стерлинг (Торрес, 81) — Габриэль Жезус.



Предупреждения: Жезус, Менди, Родриго.