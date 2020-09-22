Англия

Во втором туре Премьер-лиги "вилланы" обыграли дома "клинков".

Шеффилд Юнайтед уже с 13-й минуты остался в меньшинстве после удаления Джона Игана. Однако в концовке тайма команда получила право на пенальти – новичок Астон Виллы Эмилиано Мартинес справился с ударом.

Единственный мяч во встрече забил во втором тайме защитник "вилланов" Эзри Конса.

Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Конса, 63

Астон Вилла: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Трезеге, Уоткинс.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Стивенс, Башем (Макберни, 68), О`Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Берк, Ландстрем, Иган, Макголдрик (Ампаду, 31).

Предупреждения: Таргетт, Кэш, Макгинн — Ландстрем.

Удаление: Иган, 13