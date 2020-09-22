Англия

Российский миллиардер якобы стоял за офшорной компанией, которая покупала прав на футболистов у третьих лиц.

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США утверждает, что Роман Абрамович стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, сообщает ВВС. Эта компания занималась покупкой прав на футболистов у третьих лиц. Таким образом, владелец Челси инвестировал в игроков, не принадлежащих "синим".

Подобная ситуация могла приводить к конфликту интересов. Например, в 2014 году Челси встретился со Спортингом из Лиссабона в группе Лиги чемпионов. В составе португальско команды играл вингер Андре Каррильо, на тот момент принадлежавший Leiston Holdings. Челси выиграл тогда в Лиссабоне, а в Лондоне сыграл вничью.

У "синих" было приоритетное право на выкуп некоторых игроков у Leiston Holdings.

В нынешнем сезоне Челси после двух туров Премьер-лиги набрал три очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч "синие" проведут против Барнсли в Кубке лиги 23 сентября.