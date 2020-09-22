Англия

Английский вингер может вернуться в Премьер-лигу.

Крайний нападающий РБ Лейпциг Адемола Лукман входит в сферу интересов Фулхэма, сообщает Sky Sports. Главный тренер "дачников" Скотт Паркер хотел бы арендовать игрока.

Лейпциг летом 2019 выкупил Адемолу у Эвертона за 22,5 млн фунтов. Однако после этого он сыграл только в 11 матчах за "быков".

Лукман начинал карьеру в Чарльтоне, а затем посреди сезона-2016/17 перешел в Эвертон. Два последних сезона он провел в Лейпциге. Адемола выступал за различные юношеские сборные Англии, в том числе проведя 11 матчей за U-21.

Также Фулхэм ведет переговоры с Миланом о продаже итальянцам хавбека Андре-Франка Замбо-Ангисса.