Англия

"Россонери" хотят приобрести камерунского хавбека.

Полузащитник Фулхэма Андре-Франк Замбо-Ангисса попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский клуб планирует укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытается подписать камерунского хавбека. Руководство "россонери" уже начало переговоры с лондонским клубом по 24-летнему игроку.

Стоимость Замбо-Ангисса оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

В новом сезоне полузащитник провел два поединка в футболке Фулхэма.

Ранее сообщалось, что Милан отложил переговоры по трансферу полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.