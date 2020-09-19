"Россонери" хотят приобрести камерунского хавбека.
Андре-Франк Замбо-Ангисса, Getty Images
19 сентября 2020, 07:28
Полузащитник Фулхэма Андре-Франк Замбо-Ангисса попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Итальянский клуб планирует укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытается подписать камерунского хавбека. Руководство "россонери" уже начало переговоры с лондонским клубом по 24-летнему игроку.
Стоимость Замбо-Ангисса оценивается в сумму около 20 миллионов евро.
В новом сезоне полузащитник провел два поединка в футболке Фулхэма.
Ранее сообщалось, что Милан отложил переговоры по трансферу полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.