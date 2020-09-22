Англия

Речь может идти не о мюнхенской Баварии.

Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои недоволен количеством игрового времени, которое он получает под руководство Фрэнка Лампарда. В новом сезоне АПЛ англичанин отыграл всего 10 минут в матче с Брайтоном, а с Ливерпулем и вовсе не появился на поле.

Как сообщает The Athletic, один из топ-клубов на этой неделе сделает большой шаг к подписанию Хадсона-Одои, при этом речь может идти вовсе не о мюнхенской Баварии, которая пыталась его заполучить прошлым летом.

Именно незначительное количество игровой практики может заставить молодого англичанина сменить клубную прописку. Фрэнк Лампард при этом сказал, что Хадсону-Одои нужно усерднее тренироваться, если он хочет попадать в основной состав.