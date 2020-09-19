Англия

Тренер Челси ждет от молодого вингера большего старания.

Фрэнк Лампард сказал Каллуму Хадсону-Одои, что тому нужно усерднее тренироваться, если он хочет попадать в основной состав, сообщает The Guardian.

Уход Виллиана и Педро никак не повлиял на увеличение количества игровой практики для молодого футболиста.

Английский вингер провел 35 поединков в футболке лондонцев в прошлом сезоне, забив четыре гола и сделав семь результативных передач.

Напомним, что сам Каллум Хадсон-Одои не собирается покидать Челси и готов бороться за место в составе.