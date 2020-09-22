Англия

В клубе подтвердили, что тренер и два игрока заразились коронавирусом.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес, а также игроки Исса Диоп и Джош Каллен заразились коронавирусом, сообщил официальный сайт клуба.

"Медицинский штаб был проинформирован о результатах теста, в результате чего Мойес и оба игрока незамедлительно покинули стадион и вернулись домой", — гласит заявление на сайте Вест Хэма.

Отметим, что болезнь у Мойеса, Диопа и Каллена протекает бессимптомно.