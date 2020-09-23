Англия

Англичане хотят перехватить поляка у Ромы.

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик попал в сферу интересов двух клубов АПЛ — Ньюкасла и Фулхэма, сообщает Gazzeta dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы готовы продать польского футболиста, выручив 25 миллионов евро. Также за ситуацией вокруг игрока наблюдает Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что Милик находится в шаге от перехода в Рому, согласовав с римлянами пятилетний контракт.

СМИ утверждали, что игрок уже прошел медицинские тесты в Риме, и проведет в команде Фонсеки год на правах аренды, а затем присоединится на полноценной основе.