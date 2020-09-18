Италия

В субботу, 19 сентября, Аркадиуш Милик может официально стать игроком "джаллоросси".

Тесты показали, что у Аркаждиуша Милика нет проблем с последствиями травм и нет препятствий для его трансфера из Наполи в Рому — сообщает Sport Mediaset.

В пятницу, 18 сентября, в одной из швейцарских клиник Милик прошел тесты, показавшие, что его травмы, на долго оставлявшие его вне игры в Нополи, не имели последствий, и к его физическому состоянию нет претензий.

В тот же день польский форвард вылетел в Рим, где в субботу завершит медицинское обследование и подпишет контракт с Ромой. По сообщениям СМИ, Аркадиуш уже согласовал пятилетний контракт с ежегодной зарплатой 6 миллионов евро.

Предполагается, что Рома арендует 26-летнего нападающего на сезон-2020/21, по окончании которого выкупит Милика за 28 миллионов евро.