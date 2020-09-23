Англия

Защитник уверен, что у него еще хватает мастерства.

Защитник Челси Тиаго Силва прокомментировал то, что клуб ему предоставил соглашение лишь на один сезон.

"Я думаю, что когда вы достигаете определенного возраста, вы обычно подписываете подобный тип контракта. Следовало ожидать, что у клуба будут сомнения о длительной сделке".

"Но я не сомневаюсь, что отдам все, сделаю все возможное и внесу свой вклад. Я готов усердно работать во всем, что я делаю. Я люблю футбол".

"Я совершенно спокойно отношусь к контракту, и захочет ли Челси его продлить или нет, я не знаю, если я не оправдал ожиданий или не внес свой вклад, мы сядем и поговорим об этом. Но меня это совершенно не волнует", — цитирует Силву Goal.

Ранее прибытие бразильца в команду прокомментировал главный тренер Челси Фрэнк Лампард.