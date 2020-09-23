Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка английской лиги между Лестером и лондонским Арсеналом.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета произвел ротацию состава на матч Кубка Лиги против Лестера. Впервые в текущем сезоне в основе оказался Николя Пепе, уступавший Виллиану место на поле в матчах АПЛ. Капитана команды Пьера-Эмерика Обамеянга вовсе не оказалось в заявке на поединок. Не оказалось в ней и лучшего бомбардира "лис" Джейми Варди.

Лестер: Уорд — Амарти, Морган, Фухс, Олбрайтон — Томас — Чаудхери, Дьюсбери-Холл, Мэддисон, Грей — Ихеаначо

Запасные: Якупович, Найт, Джастин, Тилеманс, Прат, Барнс, Перес

Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок, Сака — Пепе, Нкетиа, Нельсон

Запасные: Рунарссон, Бельерин, Салиба, Себальос, Джака, Виллиан, Ляказетт

Матч Лестер — Арсенал начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.