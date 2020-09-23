Подопечные Микеля Артеты оказались сильнее Лестера в матче Кубка лиги (2:0).
арсенал обыграл лестер, getty images
23 сентября 2020, 23:38
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лестер — Арсенал 0:2
Голы: Фухс, 57 (в свои ворота), Нкетиа, 90
Лестер: Уорд — Амарти, Морган, Фухс — Олбрайтон, Чаудхери, Дьюсбери-Холл (Перес, 76), Томас - Мэддисон (Прат, 72), Грей — Ихеаначо
Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок (Себальос, 78), Сака (Бельерин, 87) — Пепе, Нкетиа, Нельсон (Виллиан, 72)
Предупреждение: Эльнени