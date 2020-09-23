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Лестер — Арсенал 0:2
Голы: Фухс, 57 (в свои ворота), Нкетиа, 90

Лестер: Уорд — Амарти, Морган, Фухс — Олбрайтон, Чаудхери, Дьюсбери-Холл (Перес, 76), Томас -  Мэддисон (Прат, 72), Грей — Ихеаначо

Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок (Себальос, 78), Сака (Бельерин, 87) — Пепе, Нкетиа, Нельсон (Виллиан, 72)

Предупреждение: Эльнени