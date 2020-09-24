Арсенал все еще заинтересован в Коутиньо

Англия

Бразилец имеет шансы оказаться в Лондоне.

Руководство Арсенала рассматривает вариант с арендой полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По данным источника, Барселона уже не спешит отпускать бразильского футболиста, так как менеджер Рональд Куман готов предоставить игроку шанс.

Напомним, прошедший сезон Коутиньо провел в аренде в Баварии, завоевав в составе мюнхенской команды требл, но "красные" не стали выкупать игрока.