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    24 сентября 2020, 10:55

    Арсенал все еще заинтересован в Коутиньо

    Бразилец имеет шансы оказаться в Лондоне.

    Филиппе Коутиньо, getty images
    Филиппе Коутиньо, getty images 24 сентября 2020, 10:55

    Руководство Арсенала рассматривает вариант с арендой полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

    По данным источника, Барселона уже не спешит отпускать бразильского футболиста, так как менеджер Рональд Куман готов предоставить игроку шанс.

    Напомним, прошедший сезон Коутиньо провел в аренде в Баварии, завоевав в составе мюнхенской команды требл, но "красные" не стали выкупать игрока.

    В кампании-2019/20 полузащитник провел 38 поединков, в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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