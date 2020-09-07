Испания

Похоже, бразилец получит шанс на Камп Ноу.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман сообщил руководству, что намерен сохранить в команде полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По данным источника, изначально клуб планировал продать бразильского футболиста, а вырученные средства потратить на укрепление состава.

Напомним, Коутиньо прошедший сезон провел в аренде в Баварии, в составе которой завоевал требл — Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

В кампании-2019/20 полузащитник провел 38 поединков, в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач