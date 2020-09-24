Немец открыл счет своим голам за лондонцев.
Кай Хаверц, getty images
24 сентября 2020, 14:41
В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Челси в родных стенах разгромил Барнсли со счетом 6:0.
Отметим, что дебютный гол за "синих" забил полузащитник Кай Хаверц. В итоге, немец сделал хет-трик в матче, который стал первым в его карьере.
"Голы — это моя цель, и я постараюсь сделать все возможное, и я очень рад забить три гола, и я надеюсь, что так и дальше будет", — цитирует Хаверца Goal.
Ранее сообщалось, что Челси завершил трансфер голкипера Ренна Эдуара Менди.