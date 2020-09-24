Англия

Немец открыл счет своим голам за лондонцев.

В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Челси в родных стенах разгромил Барнсли со счетом 6:0.

Отметим, что дебютный гол за "синих" забил полузащитник Кай Хаверц. В итоге, немец сделал хет-трик в матче, который стал первым в его карьере.

"Голы — это моя цель, и я постараюсь сделать все возможное, и я очень рад забить три гола, и я надеюсь, что так и дальше будет", — цитирует Хаверца Goal.

Ранее сообщалось, что Челси завершил трансфер голкипера Ренна Эдуара Менди.