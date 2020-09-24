Англия

Сенегальский вратарь присоединился к "синим".

Голкипер Ренна Эдуар Менди стал игроком Челси, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сенегальский вратарь поставил подпись под пятилетним контрактом с "синими". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 25 миллионов евро.

В лондонском клубе 28-летний страж ворот будет бороться за место в составе с Кепой Аррисабалагой и Вилли Кабальеро.

Менди выступал в составе Ренна с 2019 года, перейдя из Реймса. В составе "красно-черных" голкипер провел 34 матча, пропустив 32 гола.

Ранее сообщалось, что Челси также заинтересован в подписании полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.