Англия

"Шпоры" желают сбить цену на игрока.

Руководство Тоттенхэма близко к тому, чтобы отказаться от идеи приобрести защитника Интера Милана Шкриниара, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, итальянцы не намерены продавать игрока дешевле, чем за 60 миллионов евро, но "шпоры" не готовы платить такую сумму.

Отмечается, что на трансфере словака настаивает главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо, но клуб не сможет пойти на такие финансовые жертвы.

Ранее сообщалось, что серьезным претендентом на Шкриниара остается ПСЖ, который ищет замену Тиаго Силве.