Франция

Кулибали и Шкриниар входят в сферу интересов парижан.

Пари Сен-Жермен намерен в текущее трансферное окно усилить позицию центрального защитника в связи с уходом Тиаго Силвы в Челси на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Николо Скира, парижский клуб по-прежнему работает над решением этой проблемы.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассматривает варианты усиления позиции центрбека в Серии А, а конкретно его интересуют Калиду Кулибали из Наполи и Милан Шкриниар из Интера.

Ранее появлялась информация, что на подписание Кулибали парижский гранд готов потратить 52 миллиона евро плюс 7 миллионов евро в качестве бонусов, что и было предложено Наполи.