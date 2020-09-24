Англия

Помимо Партея и Ауара, "канониры" теперь заинтересованы в хавбеке Челси.

Полузащитник Челси Жоржиньо в ближайшее время может стать игроком другого лондонского клуба.

Как сообщает Sky Sports, в итальянце бразильского происхождения заинтересован Арсенал, который в нынешнее трансферное окно планирует усилить центральную зону полузащиты.

Источник утверждает, что Жоржиньо теперь находится в шорт-листе "канониров", в который также входят Томас Партей из мадридского Атлетико и Хуссем Ауар из Лиона.

При этом также отмечается, что Арсенал в ближайшее время расстанется с Лукасом Торрейрой, который близок к переходу в Атлетико. "Матрасники" готовы взять уругвайца в аренду с возможностью полноценного выкупа в конце сезона-2020/21.

Напомним, в августе этого года Арсенал уже подписал экс-игрока Челси Виллиана на правах свободного агента.