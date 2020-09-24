Англия

Команда Юргена Клоппа справилась с Линкольном, устроив "праздник голов".

В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Ливерпулю противостоял Линкольн, который выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

С первых минут "красные" начали подтверждать статус фаворитов, хотя в большинстве своем Юрген Клопп выставил на этот матч дублирующий состав.

Несмотря на то, что Ливерпуль отправил в ворота соперника семь мячей, Линкольну удалось дважды ответить забитыми голами. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для того, чтобы сотворить сенсацию, поэтому мерсисайдцы продолжают участие в турнире.

В следующем этапе Кубка английской лиги Ливерпуль встретится с Арсеналом, который в конце августа этого года в очном противостоянии стал обладателем Суперкубка Англии по итогам серии пенальти.

Линкольн — Ливерпуль 2:7

Голы: Эдун, 61, Монтсма, 67 — Шакири, 9, Минамино, 18, 46, Джонс, 32, 36, Груйич, 65, Ориги, 89

Линкольн Сити: Палмер, Мелбурн, Монтсма, Эйома, Андерсон (Арчибалд, 67), Джонс (Макгрэндлс, 60), Скалли, Бридкатт (Хоппер, 60), Грант, Брэдли, Эдун.

Ливерпуль: Адриан, Ван Дейк (Фабиньо, 46), Цимикас, Уильямс, Уильямс, Джонс, Груйич, Шакири (Кейта, 75), Минамино, Ориги, Эллиотт (Диогу Жота, 57).

Предупреждение: Эйома