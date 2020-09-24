Завершился поединок 1/16 финала Кубка английской лиги.
Фото: ФК Манчестер Сити
24 сентября 2020, 23:58
Манчестер Сити на Этихаде принимал Борнмут в пятом раунде кубкового турнира.
Хозяева вышли в ослабленном составе, но сумели с минимальной разницей голов обыграть соперника и выйти в следующую стадию.
Отметим, что в 1/8 финала "горожане" сыграют против Бернли.
Манчестер Сити — Борнмут 2:1
Голы: Делап, 18, Фоден, 75 — Сарридж, 22
Манчестер Сити: Стеффен, Уокер, Эрик Гарсия, Харвуд-Беллис, Дойл (Стерлинг, 67), Родри (де Брюйне, 61), Фоден, Марез, Бернабе (Менди, 36), Ферран Торрес, Делап
Борнмут: Трэверс, Рико (С.Кук, 64), Симпсон, Келли (Земура, 28), Смит, Биллинг, Офобор, Л.Кук, Гослинг, Брукс (Килкенни, 76), Сарридж
Предупреждения: Земура, Делап, С. Кук.