Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Лиги.
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25 сентября 2020, 09:34
В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити в родных стенах сумел добыть непростую победу над Борнмутом.
Отметим, что в следующей стадии турнира команда Гвардиолы сразится с Бернли.
Манчестер Сити — Борнмут 2:1
Голы: Делап, 18, Фоден, 75 — Сарридж, 22
Манчестер Сити: Стеффен, Уокер, Эрик Гарсия, Харвуд-Беллис, Дойл (Стерлинг, 67), Родри (де Брюйне, 61), Фоден, Марез, Бернабе (Менди, 36), Ферран Торрес, Делап
Борнмут: Трэверс, Рико (С.Кук, 64), Симпсон, Келли (Земура, 28), Смит, Биллинг, Офобор, Л.Кук, Гослинг, Брукс (Килкенни, 76), Сарридж
Предупреждения: Земура, Делап, С. Кук.