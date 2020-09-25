Англия

Football.ua анонсирует поединки второго тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии набирает обороты. Первый тур подарил нам невероятное количество голов и ряд захватывающих поединков, а потому у нас есть все шансы полагать, что команды не сбавят темп, и "сухих" матчей во втором игровом дне не будет.

Байер в матче тура сыграет против Лейпцига, Хоффенхайм будет выстраивать оборону против Баварии, Дортмунд поедет в гости к Аугсбургу и многое другое.

Второй тур:

Герта — Айнтрахт

Пятница, 25 сентября, Олимпиаштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Берлинцы великолепно начали сезон. Команда Лаббадии отправилась на выезд к Вердеру, вернувшись оттуда с тремя очками, разгромив соперника со счетом 4:1. Вероятно, Герту можно считать фаворитом в противостоянии с Айнтрахтом, который стартовый тур провел не столь уверенно. "Орлы" сыграли вничью в родных стенах против новичка чемпионата Арминии, еще и пропустив первый гол.

Ориентировочный состав:

Герта: Шволов — Пекарик, Бойята, Торунарига, Миттельштадт — Тусар, Штарк — Лукебакио, Дарида, Кунья — Пьонтек

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост

прогноз 1:1

Боруссия М — Унион

Суббота, 26 сентября, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Жеребцы" стремятся как можно скорее стать на победный путь, ведь в первом туре команда Розе потерпела тяжелое поражение от Боруссии Д (0:3). Нет сомнений, что Гладбах и в этом сезоне будет бороться за зону Лиги чемпионов, а потому команде необходимо набирать очки против такого соперника, как Унион.

Берлинцы, в свою очередь, также болельщиков не порадовали, проиграв на старте Аугсбургу. Как бы там ни было, Унион — один из главных претендентов на вылет.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Шлоттербек — Триммель, Андрих, Промель, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Авоньи

Не сыграют: Бенеш, Лазаро, Поульсен, Закария — Гентнер, Уджа

прогноз 3:1

Байер — Лейпциг

Суббота, 26 сентября, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды переживают период смены лидеров. Байер и Лейпциг продали своих ведущих исполнителей, и теперь коллективам необходимо время, чтобы заменить их. Впрочем, это больше касается Байера, который в прошлом сезоне был очень зависим от Хаверца. "Быки", даже судя по первому туру Бундеслиги и плей-офф Лиги чемпионов, выглядят более надежной командой.

Тем не менее, матч по своей вывеске довольно статусный, да и клубы, вероятно, будут конкурентами за высшие места в сезоне.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Вирц, Арангуис, Демирбай — Беллараби, Шик, Диаби

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Хайдара, Адамс, Кампл, Анхелиньо — Ольмо, Форсберг — Поульсен

Не сыграют: Паулиньо — Лаймер, Конате, Сабитцер, Хартманн

прогноз 2:2

Майнц — Штутгарт

Суббота, 26 сентября, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Команды одинаково неудачно начали Бундеслигу. И если Майнц уже традиционно уступил на выезде Лейпцигу, но "швабы" дали настоящий бой против Фрайбурга — пропустив трижды, Штутгарт сумел отыграть два гола, но на большее их не хватило. От того очный поединок коллективов вызывает интерес с точки зрения интриги, ведь фаворита в битве андердогов нет.

Ориентировочный состав:

Майнц: Центнер — Баку, Сент-Джаст, Ниакате, Бросински — Баррейро, Латца, Буркардт, Куайсон, Онисиво — Матета

Штутгарт: Кобель — Антон, Камински, Кемпф — Массимо, Эндо, Мангала, Вамангитука — Кастро, Дидави — Калайджич

Не сыграют: Фернандес, Джи — Форстер, Гонсалес, Мавропанос

прогноз 2:0

Аугсбург — Боруссия Д

Суббота, 26 сентября, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Матчи между Аугсбургом и Дортмундом всегда получаются очень задорными. Например, в последнем матче на ВВК Арене "шмели" обыграли своего оппонента со счетом 5:3. Интриги к поединку также добавляет то, что обе команды начали сезон с побед, да и предсказать победителя довольно затруднительно, даже несмотря на то, что Боруссия — фаворит встречи. Не раз уже Дортмунд терял очки с подобными соперниками.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Гикиевич — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Яго — Калиджури, Хедира, Грузо, Варгас — Грегорич, Нидерлехнер

Дортмунд: Бурки — Джан, Хуммельс, Аканжи — Менье, Беллингхэм, Витсель, Геррейро — Санчо, Рейна — Холанд

Не сыграют: Базее, Моравек, Рихтер — Азар, Морей, Шульц, Загаду

прогноз 2:3

Арминия — Кельн

Суббота, 26 сентября, ШукоАрена, 16:30. Прямая трансляция Megogo

Билефельд неплохо начал сезон, неожиданно для многих отобрав очки у Айнтрахта на выезде. Теперь Арминия готовится провести первый домашний поединок в Бундеслиге против Кельна, и это неплохой шанс набрать очки. "Козлы" в первом туре продемонстрировали не самый плохой футбол, но под занавес матча проиграли Хоффенхайму.

Ориентировочные составы:

Билефельд: Ортега — Бруннер, Пипер, ван дер Хорн, Лаурсен — Приетль — Доан, Соуку, Хартель, Кордова — Клос

Кельн: Хорн — Хегер, Борнаув, Чихос, Хорн — Схири, Гектор — Рекшбекай, Дуда, Тильманн — Андерссон

Не сыграют: Де Медина, Мюллер — Якобс, Каинц, Модест

прогноз 0:1

Шальке — Вердер

Суббота, 26 сентября, Фельтенс Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Шальке и Вердер переживают очень непростой период своей истории. "Кобальтовые" уже второй сезон кряду демонстрируют не самые радужные результаты, а Вердер так и вовсе чуть не вылетел в прошлом сезоне. Судя по первым турам, а обе команды их проиграли, света в конце туннеля пока не видно. Кто знает, может очное противостояние двух проблемных коллективов даст толчок для дальнейшего подъема.

Кроме того, Шальке в Бундеслиге последний раз побеждал в январе 2020 года. Пора бы "синим" уже прервать столь неприятную серию.

Ориентировочный состав:

Шальке: Ферманн — Руди, Кабак, Насташич, Очипка — Стамбули, Бенталеб — Ут, Харит, Раман — Пасиенсия

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Мойсандер, Фридль, Августинссон — Биттенкур, М. Эггештайн, Клаассен, Чонг — Сарджент, Зельке

Не сыграют: Маскарель, Сане, Сердар — Мовальд

прогноз 1:2

Хоффенхайм — Бавария

Воскресенье, 27 сентября, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Накануне матча Бавария завоевала очередной трофей, обыграв Севилью в Суперкубке УЕФА. Ханси Флик добыл четвертый титул менее, чем за год, а в чемпионате "красные" стартовали также великолепно, уничтожив в родных стенах Шальке со счетом 8:0.

Есть ли шансы у Хоффенхайма? Сейчас в принципе можно на пальцах одной руки пересчитать команды, у которых хорошие шансы в противостоянии с мюнхенцами. Тем не менее, "деревенские" в стартовом туре обыграли Кельн, да и в прошлом сезоне нанесли Баварии поражение на выезде. Как бы там ни было, совсем списывать Хоффе со счетов нельзя.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Адамс, Фогт, Бичакчич — Акпогума, Самассеку, Гейгер, Кадерабек — Баумгартнер — Даббур, Крамарич

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски

Не сыграют: Хюбнер, Нортвейт, Стафилидис — Коман, Ньязу

прогноз 2:4

Фрайбург — Вольфсбург

Воскресенье, 27 сентября, Шварцвальд, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Вольфсбург накануне одолел в матче квалификации Лиги Европы Десну, а потому подходит к матчу с Фрайбургом в хорошем настроении. С другой стороны, "волки" оставили много сил в игре против украинской команды, что может сыграть на руку "грифам", которые свой стартовый матч в Бундеслиге выиграли. Вольфсбург, в свою очередь, сыграл вничью с Байером, а потому им еще предстоит узнать вкус побед в чемпионате.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Мюллер — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Саллай, Хефлер, Грифо — Йонг, Петерсен, Хелер

Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Гилавоги, Брукс, Руссильон — Шлагер, Арнольд — Виктор, Мехмеди, Брекало — Вегхорст

Не сыграет: Тиль, Флеккен, Хаберет — Мбабу, Погранчич