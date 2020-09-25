Англия

Новичок "синих" на протяжении карьеры столкнулся с многими трудностями, прежде, чем перебраться на Стэмфорд Бридж.

Путь 28-летнего уроженца Гавра начался в третьелиговом Шербуре в 2011 году. Это было первое из множества испытаний, которым подвергалась целеустремленность Менди и его вера в себя. Эдуар был третьим голкипером команды, стараясь хвататься за свои шансы. Это позволило ему постепенно подняться выше в иерархии.

"Каждый раз, когда ему нужно было подменить основного вратаря, Эдуар хорошо показывал себя на поле", — рассказывает BBC Sport Africa Тед Лави, его бывший товарищ по команде в сезоне-2012/13.

"Он играл даже за дубль, если было нужно. Я и несколько других игроков боролись за то, чтобы Менди стал первым номером. Он был лучшим среди наших вратарей и всегда был вовлечен, даже когда оставался на скамье запасных".

Увы, третий сезон Менди в Шербуре закончился вылетом в четвертый дивизион. Единственный плюс – то, что там его сделали основным. Однако все пошло совсем не по плану, и клуб вылетел еще дальше, в пятый дивизион. Это привело к самому сложному периоду в жизни Менди.



Пустые обещания и безработица

Эдуарду было 22 года, его контракт с Шербуром истек. Он терпеливо ждал, когда агент сдержит свое слово и устроит его в клуб английской Лиги 1. Он даже отказался от нескольких предложений французских низшелиговых клубов, ожидая звонка. Звонка, который так никогда и не прозвенел.

Вместо этого, Менди вернулся домой в Гавр безработным.

"Он пытался поддерживать форму: занимался в одиночку с мячом, ходил в тренажерный зал, работал с местными клубами. И не сдавался", — вспоминает Лави.

Совсем не имея дохода, Менди был вынужден зарегистрироваться в Pole Emploi, французском аналоге центров занятости (или как их еще у нас называют, "биржи труда"). В тот момент он всерьез задумывался об уходе из футбола.

Поворотный момент

После года без клуба надежды Менди иссякали. Но в 2015 году его жизнь кардинально изменилась благодаря давнему другу – Лави. Бывший футболист юношеской сборной Франции даже называет себя "стартером" в карьере Менди, которая тогда перезапустилась и пошла вверх.



"Я разговаривал с одним из своих друзей, Домиником Бернатовичем, который занимался вратарями в академии Марселя. Ему как раз нужен был еще один голкипер, — рассказывает Лави. – Я сказал, что играл раньше с одним очень хорошим, высоким, умным парнем, который может сильно прибавить. И добавил, что он сейчас как раз подыскивает варианты".

Бернатович позвонил Менди, и одной беседы ему хватило, чтобы убедиться в мотивации Эдуара. Тот принял предложение пройти просмотр в составе Олимпика, хотя и понимал, что станет только четвертым голкипером. Даже в случае успешного прохождения просмотра, Менди только тренировался бы с первой командой и изредка играл за вторую.

"Просмотр прошел очень хорошо. Эдуар был еще сырой, но я быстро заметил его качества. Он прекрасно тянулся за мячом, и ему легко давались прыжки", — вспоминает Бернатович, который описывает ту неделю как "последний шанс Менди".

"Он был как запасное колесо, заплатка на всякий случай. Для него же это был вызов длительностью в восемь-девять месяцев, на протяжении которых он должен был выкладываться по полной".

Менди цеплялся за возможность перезапустить карьеру, пока его беременная девушка оставалась дома в Гавре. Эдуар провел лишь несколько матчей за резервную команду провансальцев в том сезоне. Этого оказалось достаточно, чтобы ему предложили двухлетний контракт.

Но подходила ли ему роль футболиста резерва Марселя? Другие клубы были заинтересованы в футболисте. У Эдуара было несколько предложений благодаря агенту, близкому к Бернатовичу.

"Я не решал за него, но ощущал, что ему нет смысла оставаться в Марселе вторым или третьим вратарем", — говорит Доминик.

Пользуясь шансами

Клубы из низших дивизионов предлагали Менди место в основе, но он решил бросить себе новый вызов, перейдя во второлиговый Реймс на роль второго номера. Шанс проявить себя выпал быстрее, чем ожидал даже сам Менди.

"В первом матче сезона тренеру пришлось выпускать Эдуара на поле, поскольку наш основной голкипер получил красную карточку", — рассказывает ВВС Sport Данилсон да Крус, бывший полузащитник Реймса.

"В тот день Эдуар сыграл действительно очень хорошо. Пусть он и был дублером, в раздевалке он всегда вел себя как настоящий лидер. Он был ценным игроком в составе, потому что умел сказать нужные слова в правильное время. Менди делал все, чтобы стать первым номером. Когда его выпускали на поле, он был одним из лучших в команде".

На старте сезона-2017/18 Менди стал первым номером Реймса, когда Давид Гийон заменил Мишеля дер Закаряна в качестве главного тренера все еще обитавшей в Лиге 2 команды.

Это был тот шанс, в котором нуждался Эдуар. В том сезоне он провел на ноль 19 из 38 матчей чемпионата. Реймс вышел в элитный дивизион. Уже там он провел каждую игру и записал на свой счет еще 14 "клиншитов". Благодаря этому в прошлом году Менди перешел в Ренн.

Два дебюта за сборные

Успехи Менди во Франции помогли ему воплотить в жизнь свою мечту сыграть за Сенегал, откуда родом его родители.

"Когда мы играли в Шербуре со множеством африканских игроков, они всегда шутили друг над другом про результаты их сборных, — вспоминает Лави. – Помню, тогда Эдуар мечтал сыграть на Кубке африканских наций с Сенегалом".

Но путь Менди к сборной Сенегала был не так-то прост, ведь он уже успел сыграть за Гвинею-Биссау, где у него тоже были родственники.



"Во время первого сезона в Реймсе его вызвали в Гвинею-Биссау. Но то не был матч ФИФА, так что он отправлялся туда, зная, что сможет присоединиться к Сенегалу позже, — рассказывает Да Крус. – Думаю, когда тренер Сенегала услышал про Эдуара, он понял, что будет не очень хорошей идеей потерять его".

Менди впервые сыграл за Сенегал в ноябре 2018 и вскоре стал первым номером в сборной. Но вы заблуждаетесь, если думаете, что с тех пор все для него шло гладко.

Эдуар был частью "львов Теранги" на КАНе-2019 в Египте. Там он сыграл в двух стартовых турах, прежде, чем получить травму руки, из-за которой его дальнейшая игра на турнире была исключена. Уже с трибун он наблюдал, как команда дошла до финала, где проиграла Алжиру.

Для Менди это стало очередным препятствием, которое нужно преодолеть. Его способность справляться с такими сложностями привела его сейчас в Челси.

"Мы недавно шутили об игре в Лиге чемпионов, потому что я всегда говорил, что это должна быть Барселона, но не Челси, — смеется Да Крус. – Тем не менее, выступая в матчах высочайшего уровня, я уверен, Менди скоро окажется в числе лучших вратарей Европы".

Путь Эдуара в Челси уже впечатляет. Но кто сказал, что это оконченная повесть? Все только начинается.

Бабакар Диарра, BBC