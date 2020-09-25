Англия

Технический советник Челси — о трансфере Эдуара Менди.

Легенда Челси Петр Чех рассказал о переходе сенегальца, который столкнулся в жизни со многими сложностями, чтобы играть на самом высоком уровне.

"Менди — очень разносторонний голкипер. Он отлично играет ногами, отдает точные передачи на длинную и короткую дистанцию, а также доминирует в ситуациях с подачами и забросами в штрафную, как никто другой в европейском футболе".

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"Эдуар умело использует свой рост и отлично читает траекторию мяча. Он силен в воздухе и командует в штрафной, а также очень хорошо использует свой рост для сейвов. Он будет отличным дополнением к нашей команде, и навяжет борьбу за место в основе".

"Я начал следить за Эдуаром Менди, когда Реймс выиграл Лигу 2 и поднялся в высший дивизион. В своем первом сезоне с Реймсом в Лиге 1 он достиг огромного прогресса, а в прошлом году, после перехода в Ренн, его невероятный прогресс продолжился".

"Менди умеет справляться с трудностями, и это поможет ему здесь, ведь переход в Челси сопровождается огромным давлением. Но когда ты привык к давлению в жизни, как в его случае, когда он был безработным, ты намного лучше справляешься с давлением в футболе", — приводит слова Петра Чеха официальный сайт Челси.

Напомним, что сумма трансфера Менди составила 24 миллиона евро и 6 в виде бонусов.