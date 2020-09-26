Англия

Манчестер Юнайтед не спешит приобретать бразильского фулбека.

Манчестер Юнайтед по-прежнему проявляет интерес к Алексу Теллесу из Порту.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка продвигается медленно. Дело в том, что "красные дьяволы" рассматривают и другие варианты, а также хотят максимально сбить цену за 27-летнего бразильца.

За свою карьеру Алекс выступал в составе Жувентуде (41 матч во всех турнирах, 2 гола), Гремио (51, 1), Галатасарая (60, 2), Интере (22, 0) и Порту (192, 24).

Отметим, что контракт Теллеса с Порту рассчитан до конца сезона.