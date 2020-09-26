Англия

Аргентинский голкипер заинтересован в переходе в команду Карло Анчелотти.

Вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает The Times, в подписании 33-летнего аргентинца заинтересован Эвертон, который намерен создать конкуренцию на позиции голкипера для Джордана Пикфорда.

"Ириски" уже обсудили возможность осуществления трансфера с представителями Ромеро. Сам футболист хотел бы присоединиться к команде Карло Анчелотти, но вести переговоры с МЮ руководство Эвертона пока не начинало.

Напомним, что подписание Серхио Ромеро ранее рассматривала Астон Вилла, однако в конечном итоге бирмингемцы усилились Эмильяно Мартинесом.