Англия

Норвежский специалист высказался о работе "красных дьяволов" на трансферном рынке.

В текущее трансферное окно Манчестер Юнайтед усилился только одним новым футболистом, которым стал полузащитник Донни Ван де Беек из амстердамского Аякса.

Главному тренеру "красных дьяволов" Оле-Гуннару Солскьяеру задали вопрос, почему нидерландский хавбек стал единственным подписанием его команды.

"Я думаю, что вы проявляете неуважение к Ван де Бееку, когда задаете подобные вопросы. Донни может стать нашим единственным новичком, но он является топ-игроком, который определенно усилит нашу команду".

"Нужно позволить клубам выстраивать трансферную политику так, как они хотят. Мы прилагаем все усилия, чтобы иметь конкурентоспособную команду. Если будут какие-то новости, мы обязательно вам сообщим", — приводит слова Солскьяера The Guardian.

Напомним, в следующем поединке Манчестер Юнайтед ожидает противостояние с Брайтоном, которое состоится сегодня, 26 сентября, в 14:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.