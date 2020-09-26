Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура АПЛ между Брайтоном и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Солскьяе обошелся без сюрпризов с выбором состава на матч против Брайтона. Звездный новичок команды Донни ван де Беек снова может получить шанс проявить себя лишь после выхода на замену.

Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Лэмпти, Лаллана, Альсате, Марч — Троссард, Мопе, Коннолли

Запасные: Стил, Бернардо, Берн, Велтман, Гросс, Моламби, Джаханбакш

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Хендерсон, Байи, Фосу-Менса, Лингард, Фред, ван де Беек, Мактоминей

Матч Брайтон — Манчестер Юнайтед начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.